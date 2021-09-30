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LPG'ye zam! Pompaya yansıyacak! Yarın geceden itibaren başlıyor

LPG'ye zam! Pompaya yansıyacak! Yarın geceden itibaren başlıyor

LPG’ye 71 kuruşluk zam kararı alındı. Yarın geceden itibaren geçerli olacak artış pompa fiyatına da yansıyacak.

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LPG'ye yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alındı. Pompa fiyatlarına yansıyacak zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG'nin litresi 6 liraya dayanacak.

Yakıtlara gelen zamlar normalde EŞEL Mobil sistemi nedeniyle ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımıyordu ancak LPG’den alınan ÖTV, son gelen zamlar nedeniyle sıfırlandığı için son zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Zamla birlikte LPG’nin litresi İzmir’de 5.81 TL’ye, İstanbul’da 5.91 TL’ye ve Ankara’da 5.95 TL’ye yükselmiş olacak.

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