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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Cezasını ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Cezasını ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zincir marketlerdeki fahiş fiyatlara ilişkin, "Bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi bir şekilde denetleyeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından Türkiye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "Fahiş fiyat sorununda yalnızca zincir marketler mi sorumlu, yoksa bunda üretim maliyetlerinin artmasının da etkisi var mı?" sorusu üzerine, şu anda zincir market dedikleri bu güçlü marketlerin bu işin ağırlığını oluşturduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların bir de altyapıları var. Bu altyapılar da ciddi manada bu işin beslemesi oluyor. Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Biz, kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız da denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Bunu da devam ettireceğiz. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi bir şekilde denetleyeceğiz."

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