Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye yasa dışı finansman sağlamaktan ev hapsi cezası verildi

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle 1 yıl ev hapsine çarptırıldı.

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FRANSA Paris Adli Mahkemesinde 20 Mayıs'tan bu yana devam eden davada 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulunan Nicolas Sarkozy'ye 1 yıl ev hapsi cezası verilmesine ve elektronik kelepçe ile takip edilmesine hükmedildi.

Duruşmaya katılmayan Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınırı ve bunun aşıldığını bildiğine karar veren mahkeme seçim kampanyası harcamalarında yasal sınırın 16 milyon 247 bin 509 avro üzerine çıkıldığını belirledi.

Bu yasal sınırın 31 Mart 2012'de düzenlenen 18'inci mitingde aşıldığı bildirildi.

Sarkozy ile aynı davada yargılanan 13 kişi de suçlu bulundu.