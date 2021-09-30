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Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Sergen köyü yakınlarında Ender Y. idaresindeki 34 KL 5509 plakalı kamyon ile Nejmi Özyatak yönetimindeki 39 TR 221 plakalı kamyon çarpıştı. Kazaya Zeki C. idaresindeki 22 LZ 222 plakalı otomobil ile Tuğtekin K.'nin kullandığı 34 DIF 351 plakalı otomobil de karıştı.

Kazada sürücüler ile 2 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan kamyon şoförü Özyatak, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan Pınarhisar-Vize karayolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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