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HABER /  SAĞLIK

DSÖ koronavirüsün Mart 2022'ye kadar bitebileceğini bildirdi

DSÖ koronavirüsün Mart 2022'ye kadar bitebileceğini bildirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının azaldığına dair göstergelerin ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Halk Sağlığı, Çevre ve İklim Değişikliği Departmanı Direktörü Maria Neira, bu sağlık krizinin Mart 2022'ye kadar bitebileceğini söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) son raporlarına göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını küresel olarak azalmakta. DSÖ, yeni vaka sayısının her hafta 400 bin daha az vaka ile haftadan haftaya farkla azaldığını bildirdi.

DSÖ Halk Sağlığı, Çevre ve İklim Değişikliği Departmanı Direktörü Maria Neira, aşılama sağlandığı sürece Mart 2022'ye kadar tüm bu sağlık krizinin sona erebileceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Neira, "Bazı ülkelerde hala endişe verici olduğundan her şey aşılamanın hızlandırılmasına ve ilaçların bulunabilirliğine bağlı olacaktır" dedi.

DSÖ'ye göre koronavirüs salgını geriliyor çünkü son haftalarda vakalar önceki haftalarda 4 milyon yeni enfeksiyondan dünya çapında bildirilen 3.6 milyon yeni vakayla düştü.

Bu düşüş dünyanın hemen hemen her bölgesinde koronavirüs vakalarında bir düşüşle iki aydan uzun bir süre içinde ilk önemli düşüşü işaret etti.

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