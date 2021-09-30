Elektriğe zam mı geldi? CHP’li vekil açıkladı! 1 ekim itibariyle okkalı zam iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini söyledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, iddiayı yalanlayarak 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yarından itibaren (1 Ekim) geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini söyleyerek iktidara tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “ AK Parti iktidarı tüm uyarılarımıza kulak tıkayarak kara kış yaklaşırken vatandaşı karanlığa mahkum eden elektrik zammını yapmış” diyen Akın, alınan zam kararının 1 Ekim’den itibaren geçerli olacağını söyledi. “Elektrikteki yüzde 15 zam; faturasını ödeyemeyen 5 milyon vatandaşımıza yenilerini ekleyecektir”

Elektrik fiyatlarında en son zam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 olarak yapılmıştı.

EPDK yalanladı

EPDK'den yapılan açıklamada, elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

"Manipülatif haberlere itibar gösterilmesin"



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."