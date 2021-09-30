BIST 1.406
DOLAR 8,89
EURO 10,32
ALTIN 502,34
HABER /  EKONOMİ

Elektriğe zam mı geldi? CHP’li vekil açıkladı! 1 ekim itibariyle okkalı zam iddiası

Elektriğe zam mı geldi? CHP’li vekil açıkladı! 1 ekim itibariyle okkalı zam iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini söyledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, iddiayı yalanlayarak 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Abone ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yarından itibaren (1 Ekim) geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini söyleyerek iktidara tepki gösterdi.  CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “ AK Parti iktidarı tüm uyarılarımıza kulak tıkayarak kara kış yaklaşırken vatandaşı karanlığa mahkum eden elektrik zammını yapmış” diyen Akın, alınan zam kararının 1 Ekim’den itibaren geçerli olacağını söyledi. “Elektrikteki yüzde 15 zam; faturasını ödeyemeyen 5 milyon vatandaşımıza yenilerini ekleyecektir”

Elektrik fiyatlarında en son zam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 olarak yapılmıştı.

EPDK yalanladı
EPDK'den yapılan açıklamada, elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

"Manipülatif haberlere itibar gösterilmesin"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Olympiakos maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Olympiakos maçı golleri ve geniş özeti
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Brezilya'da ölümleri gizleyip yaşlı hastaları kobay yapmışlar
Brezilya'da ölümleri gizleyip yaşlı hastaları kobay yapmışlar
2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
Erdoğan ile Putin'in İdlib'deki statüko konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi
Erdoğan ile Putin'in İdlib'deki statüko konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi
Fenerbahçe, Paulinho için harekete geçti!
Fenerbahçe, Paulinho için harekete geçti!
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye yasa dışı finansman sağlamaktan ev hapsi cezası verildi
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye yasa dışı finansman sağlamaktan ev hapsi cezası verildi
'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası! Valilikten açıklama
'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası! Valilikten açıklama
İstanbul Kadıköy'de minibüsçülerin ölüm durağı tehlike saçıyor
İstanbul Kadıköy'de minibüsçülerin ölüm durağı tehlike saçıyor