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Türkiye 30 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 30 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 357 bin 853 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 109 milyon 495 bin 613'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Eylül 2021 Perşembe günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 853 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 32 bin 119 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup tedbirlere uyalım" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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