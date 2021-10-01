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Bilim Kurulu üyesi Deniz Odabaş'tan korkutan sözler! Korona artık aşısız genç ve çocukların salgını oldu

Bilim Kurulu üyesi Deniz Odabaş'tan korkutan sözler! Korona artık aşısız genç ve çocukların salgını oldu

Koronavirüsün aşısız gençleri vurduğunu dile getiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş,, “Pandemi artık aşısızların, gençlerin ve çocukların pandemisine dönüştü. Virüs gençlerde ciddi etkiler bırakabiliyor. Kar kapıya dayanmadan tam doz aşılı hale gelelim” uyarısı yaptı.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, koronavirüse karşı gençlerin aşılama yüzdesinin daha fazla artırılması gerektiğini belirtti. Odabaş, "Tüm dünyada 40 yaş altı aşılama oranı 40 yaş üstüne göre daha düşük. 50 yaş üstü aşılanınca virüsün aşısız olan gençleri etkilemeye başladığını gördük. Kovid'in aşısız gençler üzerinde de ciddi etkiler bırakabildiği tespit edildi.

Aşısız gençlerde çoklu organ yetmezliği

Hastalığı geçiren aşısız gençlerde çoklu organ yetmezliği ya da miyokardit daha fazla görüldü. Virüsün damar sisteminde yarattığı harabiyet, gençlerde gelecekte kronik hastalıklara yol açabilir. Pandemi artık aşısızların, gençlerin ve çocukların pandemisine dönüştü. Kar kapıya dayanmadan tam doz aşılı hale gelelim" ifadelerini kullandı.

Öncü olmalarını bekliyorum

Prof. Dr. Odabaş, sözlerine şöyle devam etti: "Üniversite eğitimi alan öğrencilerimiz toplumumuzun göz bebeği. Şu anda üniversite öğrencilerinin aşılanma yüzdeleri düşük, öğretim üyelerinin ise yüksek. En yüksek aşılama yüzdesi ise tıp fakültelerinde. Yüksek eğitimli, dinamik genç grubun kendilerini virüsten koruma konusunda daha sorumlu davranacaklarını düşünüyorum. Üniversitelerde aşılama oranının artarak yüzde 80'nin üzerine çıkacağını tahmin ediyorum. Öğrencilerimizin toplumumuza öncü olmalarını bekliyorum."

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