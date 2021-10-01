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Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı 4 yolcu yaralandı

Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı 4 yolcu yaralandı

İSTANBUL Avcılar'da bariyerlere çarpan halk otobüsündeki yolculardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu yan yoldan Topkapı istikametine giden Talat Ş. yönetimindeki 146 numaralı Bakırköy-Boğazköy hattında çalışan İETT'ye bağlı 34 GA 8529 plakalı özel halk otobüsü kontrolden çıktı.

İçerisinde yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüs, kaldırıma çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, bariyerlerden kopan demir parçası otobüsün arka kapısından saplanarak motor kısmından çıktı.

Bu sırada otobüsün arkasında seyahat eden 4 yolcu araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan 1'i ağır 4 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Bu arada, otobüs şoförü Talat Ş, kazaya yağışlı havanın neden olduğunu ileri sürerek, olayda ölüm gerçekleşmemesinin en büyük tesellisi olduğunu söyledi.

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