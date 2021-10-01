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İstanbul'da yağmur yağdı sabahın köründe trafik adeta durdu

İstanbul'da yağmur yağdı sabahın köründe trafik adeta durdu

İstanbul trafiğinde yağmur etkisi İstanbul'da yağışın da etkisiyle sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İBB Yoğunluk Haritasına göre trafik saat 08.00 itibarıyla yüzde 65'e geldi.

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İstanbul'da şehir genelinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, kent genelinde bazı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren trafiğin yoğunluğu kent genelinde hızla yükseldi. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.

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