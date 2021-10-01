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Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi

Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 yendikleri maçın ardından "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi" derken "Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum" dedi.

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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yunan ekibinin sahibi Vangelis Marinakis skandal ifadeler kullandı.

"Bizim için çok anlamlı bir zaferdi"

Marikanis, "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim, 'Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz'" dedi.

"Tüm Yunan halkına adıyorum"

Zaferi Yunan halkına adadığını söyleyen Marikanis, "Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın. Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimimim var. Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum" dedi.

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