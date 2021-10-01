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Japonya kendi aşısını üretti testlerine başlıyor! Maliyeti daha ucuz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Japonya kendi aşısını üretti testlerine başlıyor! Maliyeti daha ucuz

Japon ilaç üreticisi Mitsubishi Tanabe Pharma Co. (MT Pharma) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı MT-2766'nın ülke içi klinik testlerine başlayacağını açıkladı.

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Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Osaka merkezli Japon firma aşı üretiminde Kanada merkezli Medicago ve İngiltere merkezli bir ecza firmasıyla iş birliği yapıyor.

Buna göre Kanada, ABD ve İngiltere dahil bazı ülkelerde klinik testlerinin son aşamasına geçen aşı adayı MT-2766, bu ay içerisinde Japonya'da da klinik testlere girecek.

MT Pharma firmasına göre, MT-2766'nın üretimi 5-8 hafta sürecek ve maliyeti rakiplerine kıyasla düşük olacak. 2-8 derece sıcaklıkta muhafaza edilebilecek aşı adayı için Mart 2022'ye kadar Japonya'da resmi kullanım iznine başvurulması hedefleniyor.

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