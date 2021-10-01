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Anadolu Efes Euroleague'e mağlubiyetle başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Efes Euroleague'e mağlubiyetle başladı

THY Euroleague 2021-2022 sezonunun ilk maçında geçtiğimiz yılın şampiyonu Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'e 82-69 yenildi.

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Maça kötü başlayan ve basit top kayıplarına engel olamayan Anadolu Efes, 4. dakika içinde 12-0 geriye düştü. Karşılaşmadaki ilk sayısını 3,5 dakika sonra Larkin ile bulan lacivert-beyazlı ekip, boyalı alanda rakibinin iyi savunması karşısında zorlandı.

Kendi boyalı alanını da savunmakta zorlanan Anadolu Efes, Taylor'ın sayılarına engel olamadı ve ilk çeyreği 17 sayı farklı 32-15 geride tamamladı.

Anadolu Efes, maçın 2. periyodunun ilk 4 dakikasında da 5 sayı üretebildi. Real Madrid, Abalde'nin üç sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 21 sayıya (41-20) çıkardı. Micic ve Larkin'in üç sayılık basketleriyle oyundan kopmamaya çalışan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 50-35 geride gitti.

Lacivert-beyazlı takım maç boyunca hücumda organize olmakta zorlanırken, Real Madrid mücadelenin 3. periyodunu da 68-48 önde geçti.

Anadolu Efes son bölümlerde farkı eritmesine rağmen sahadan 82-69 mağlup ayrıldı.

Ligin son şampiyonu yeni sezona yenilgiyle başladı. Maç boyunca 10 top kaybı yapan Anadolu Efes, ribauntlarda ise 42-18 geride kaldı.

Salon: WiZink Center

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya), Carmelo Paternico (İtalya)

Real Madrid: Williams-Goss 9, Causeur 2, Hanga 8, Tavares 13, Yabusele 15, Heurtel 15, Fernandez, Poirier 4, Taylor 4, Llull 7, Abalde 5

Anadolu Efes: Micic 9, Beaubois 3, Simon 8, Moerman 4, Dunston 4, Larkin 21, Doğuş Balbay, Petrusev 17, Singleton 3, Anderson, Pleiss, Buğrahan Tuncer

1. Periyot: 32-15

Devre: 50-35

3. Periyot: 68-48

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