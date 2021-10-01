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UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftası bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup olurken, Galatasaray ise deplasmanda Marsilya ile golsüz berabere kalarak puanını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

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UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu
Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-0
Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka): 3-0

B Grubu
Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda): 1-4
Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa): 1-1

C Grubu
Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere): 1-0
Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-3

D Grubu
Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan): 0-3
Royal Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

E Grubu
Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray: 0-0
Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

F Grubu
Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka): 3-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

G Grubu
Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya): 1-3
Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4

H Grubu
West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 2-0
Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3

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