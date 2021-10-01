BIST 1.406
DOLAR 8,88
EURO 10,29
ALTIN 501,24
HABER /  DÜNYA

İdlib'de ABD operasyonu! İHA'larla üst düzey El Kaide lideri öldürüldü

İdlib'de ABD operasyonu! İHA'larla üst düzey El Kaide lideri öldürüldü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde üst düzey bir El Kaide liderinin ABD'nin düzenlediği insansız hava araçlı (İHA) saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

Abone ol

Fox News, 20 Eylül'de Suriye'nin İdlib bölgesinde El Kaide'nin Salim Ebu Ahmed adındaki üst düzey bir liderinin ABD'nin düzenlediği İHA saldırısıyla öldürüldüğünü bildirdi.

Kanal, Salim'in El Kaide saldırılarını planlamak, finanse etmek ve talimatlandırmaktan sorumlu olduğunu öne sürdü.

Öte yandan kanala konuşan Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynakları, saldırıda herhangi bir sivil kaybın yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir belirtinin olmadığını kaydetti.

Son yıllarda ABD, belirli aralıklarla İdlib'de bulunan El Kaide unsurlarını hedef alan saldırılar düzenliyor.

Daha önce IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi de İdlib'in batısında ABD'nin düzenlediği bir hava operasyonuyla öldürülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes Euroleague'e mağlubiyetle başladı
Anadolu Efes Euroleague'e mağlubiyetle başladı
Yargıtay 'telefon numarasını izinsiz paylaşmak suçtur' dedi! Eski sevgiliye kötü haber
Yargıtay 'telefon numarasını izinsiz paylaşmak suçtur' dedi! Eski sevgiliye kötü haber
Japonya kendi aşısını üretti testlerine başlıyor! Maliyeti daha ucuz
Japonya kendi aşısını üretti testlerine başlıyor! Maliyeti daha ucuz
Olay yeri Konya! 6'ncı kattan düşüp öldü intihar mı?
Olay yeri Konya! 6'ncı kattan düşüp öldü intihar mı?
Şok boşanma davası! Sen koca değilsin, mirasyedisin! 'Gerdek gecesi sabahı kayınvalidem başucumda...'
Şok boşanma davası! Sen koca değilsin, mirasyedisin! 'Gerdek gecesi sabahı kayınvalidem başucumda...'
Bilim Kurulu üyesi Deniz Odabaş'tan korkutan sözler! Korona artık aşısız genç ve çocukların salgını oldu
Bilim Kurulu üyesi Deniz Odabaş'tan korkutan sözler! Korona artık aşısız genç ve çocukların salgını oldu
Annesi ile kardeşini döven sapık babasını öldürdü! 'Borçlarım için kızımla seni satacağım'
Annesi ile kardeşini döven sapık babasını öldürdü! 'Borçlarım için kızımla seni satacağım'
Bankada parası olanlara güzel haber! TL mevduata stopaj desteği uzatıldı
Bankada parası olanlara güzel haber! TL mevduata stopaj desteği uzatıldı
Adana’da hırsızlara yönelik büyük operasyon! 50 kişi için gözaltı kararı
Adana’da hırsızlara yönelik büyük operasyon! 50 kişi için gözaltı kararı
Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı 4 yolcu yaralandı
Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı 4 yolcu yaralandı