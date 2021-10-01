İdlib'de ABD operasyonu! İHA'larla üst düzey El Kaide lideri öldürüldü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde üst düzey bir El Kaide liderinin ABD'nin düzenlediği insansız hava araçlı (İHA) saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

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Fox News, 20 Eylül'de Suriye'nin İdlib bölgesinde El Kaide'nin Salim Ebu Ahmed adındaki üst düzey bir liderinin ABD'nin düzenlediği İHA saldırısıyla öldürüldüğünü bildirdi.

Kanal, Salim'in El Kaide saldırılarını planlamak, finanse etmek ve talimatlandırmaktan sorumlu olduğunu öne sürdü.

Öte yandan kanala konuşan Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynakları, saldırıda herhangi bir sivil kaybın yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir belirtinin olmadığını kaydetti.

Son yıllarda ABD, belirli aralıklarla İdlib'de bulunan El Kaide unsurlarını hedef alan saldırılar düzenliyor.

Daha önce IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi de İdlib'in batısında ABD'nin düzenlediği bir hava operasyonuyla öldürülmüştü.