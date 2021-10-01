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AK Parti son anketi açıkladı! "Yüzde 38-40 arasındayız. Oldukça iyi bir oran"

AK Parti son anketi açıkladı! "Yüzde 38-40 arasındayız. Oldukça iyi bir oran"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre partisinin oy oranının yüzde 38-40 arasında dalgalanma çizdiğini belirten Şen, "Oldukça iyi bir oran." dedi.

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AK Parti'nin Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Düzce'ye yaptığı ziyarette partisinin İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Mustafa Keskin ve partililerle bir araya geldi. Konuşması sonrası bir gazetecinin, yapılan anket çalışmalarında AKP'nin oy oranın hangi seviyede olduğunu sorması üzerine Şen, her ay birkaç araştırma üzerinden oy oranlarına baktığını söyledi.

AK Parti yüzde 38-40 arasında dalgalanıyor

" AK Parti yüzde 38-40 arasında bir dalgalanma çiziyor" açıklamasında bulunan Şen, "Bütün dünyayı etkisine alan pandemi şartlarına rağmen bu böyle. Oldukça iyi bir oran. Fakat bundan daha güzeli var. Vatandaşımız, iyi çalışırsan gereğini yaparsan bize ekstra bir 5-6 puan daha verebileceğini söylüyor." ifadesini kullandı.

Hepimiz birer Tayyip Erdoğan olarak sahaya inersek...

"Biz çalışacağız. Bütün AK partililer, birer Tayyip Erdoğan olarak sahada olurlarsa bir 5-6 puan daha gelir." diye konuşan Şen, "Ben onu görüyorum inşallah" dedi.

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