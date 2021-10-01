Ekrem İmamoğlu taksi alımına ret kararına tepki gösterdi: Üzen sistem değişecek

Taksi alımı kararının reddine sosyal medya hesabından tepki gösteren İmamoğlu, "Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi sayısının artırılmasına yönelik tekliflerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) 9'uncu kez reddedilmesi için "Şunu çok net ifade edeyim ki İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek" dedi.

İBB yönetiminin, son yıllarda ciddi sorun yaşanan taksi eksikliğinin giderilmesi için bin adet yeni taksinin sisteme alınmasına ilişkin önerisi; bugün yapılan UKOME toplantısına bir kez daha getirildi. Ancak İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında yapılan toplantıda, iktidar temsilcilerinin oylarıyla yeni taksi önerisi 9'uncu kez reddedildi.

Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren İmamoğlu, "Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek" dedi.

İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek. Önce 16 milyon İstanbullu daha sonra da on binlerce taksici esnafını çok mutlu edeceğiz. Hiç kimse ve hiçbir kurum 16 milyon İstanbulludan daha güçlü değildir."