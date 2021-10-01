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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı duyurdu

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı duyurdu

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'http://sonuc.osym.gov.tr' adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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