Saadet Parti Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk koronadan vefat etti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Asiltürk'ün koronavirüs aşısı olmayı ve maske takmayı reddettiği iddia edilmişti.Abone ol
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, İstanbul’da rahatsızlanarak 13 Eylül’de ambulans uçakla İstanbul’dan Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığından tedavi gören Asiltürk, bugün 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından haberi duyurarak "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat eden Oğuzhan Asiltürk için Ankara Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu. Koca şunları söyledi:
"İnançlı ve samimi biriydi. Bugün sabah 9 sıralarında, koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 9'da kardiyak arrest sonrası yaşamını yitirdi."
Asiltürk'ün aşı olmadığı ile ilgili sorulara Koca "Bu konuda bir takım bilgileri hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim." cevabı verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Vefat haberini aldığımız siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum." dedi
Cenaze programı açıklandı
Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinin yarın (cumartesi) Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.
Oğuzhan Asiltürk kimdir?
Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935'te doğdu. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya’da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı.
Oğuzhan Asiltürk, daha sonra MNP’nin yerine kurulan Milli Selamet Partisi (MSP)’nin kurucuları arasında yer alarak 1973-77 ve 1977-80 yılları arasında iki dönem MSP Ankara Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde yasama görevi yaptı. 1973 genel seçimlerinden sonra Bülent Ecevit’in başkanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinin gerçekleşmesini sağlayanlardan biri oldu ve bu hükümette İçişleri Bakanlığına getirildi. 1975’te ve 1977’de Demirel başkanlığında kurulan Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İç İşleri ve Sanayi Bakanı olarak görev yaptı.
Asiltürk’ün parlamenterliği 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle kesintiye uğradı. MSP Davası nedeniyle bir yıl gözaltında tutuldu, sonra yargılanarak beraat etti. Ancak on yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Siyaset yasağı 1987 Anayasa Referandumu ile sona erdi. Yasağı kalktıktan sonra yapılan ilk kongrede Refah Partisi (RP)’nin genel sekreterliğine seçildi. On bir yıl sonra Malatya'dan tekrar milletvekili seçildi. Fazilet Partisi’ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçildi.
Siyasetçilerden taziye mesajları
TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından taziyelerini paylaştı: "Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bekâ âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum."
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Milli Görüş hareketinin kurucu öncülerinden değerli Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun."
Karamollaoğlu, hastanede ziyaret etmiş durumunun iyiye gittiğini açıklamıştı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiştii.
Asiltürk'ün İstanbul'dan Ankara'ya getirilmesini olumlu bulduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Ümit ediyorum ki kısa zamanda, birkaç gün içinde toparlanır, biz de o zaman geldiğimizde sizlere daha güzel haberleri veririz." demişti.
Karamollaoğlu, Asiltürk'ün normal bakım altında olduğunu ve kendisine oksijen verildiğini aktararak, eşinin durumunun ise çok daha iyi olduğunu söylemişti
Selvi son görüşmesini yazmıştı
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Kıbrıs gezisi öncesi görüştüğü Asiltürk'ün maske takmadığını öğrendiğini yazdı. Hastalığı sonrası ailesiyle görüşen Selvi Asiltürk'ün aşı olmadığını söylemişti:
Oğuzhan Asiltürk’le Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs gezisine katılmak üzere geldiği Esenboğa’daki şeref salonunda karşılaşmıştık. Sohbet ederken maske takmadığı dikkatimi çekmişti.
“Maske takmıyor musunuz?” diye sorduğumda, “Maske takmıyorum” demiş, benim şaşırdığımı görünce de maskenin koronavirüsü önlemede yeterli olmayacağını savunmuştu. Oğuzhan Asiltürk’ün, koronavirüse yakalandığını duyunca bunu hatırladım. O zamanki notlarıma baktım. Aşı olduğunu yazmışım ama hastaneye kaldırıldıktan sonra yakın çevresiyle konuştum, aşı olmadığını söylediler. Ben de ikilemde kaldım.