Saadet Parti Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk koronadan vefat etti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, İstanbul’da rahatsızlanarak 13 Eylül’de ambulans uçakla İstanbul’dan Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığından tedavi gören Asiltürk, bugün 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından haberi duyurarak "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat eden Oğuzhan Asiltürk için Ankara Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu. Koca şunları söyledi:

"İnançlı ve samimi biriydi. Bugün sabah 9 sıralarında, koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 9'da kardiyak arrest sonrası yaşamını yitirdi."

Cenaze programı açıklandı

Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinin yarın (cumartesi) Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935'te doğdu. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya’da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı.

Oğuzhan Asiltürk, daha sonra MNP’nin yerine kurulan Milli Selamet Partisi (MSP)’nin kurucuları arasında yer alarak 1973-77 ve 1977-80 yılları arasında iki dönem MSP Ankara Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde yasama görevi yaptı. 1973 genel seçimlerinden sonra Bülent Ecevit’in başkanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinin gerçekleşmesini sağlayanlardan biri oldu ve bu hükümette İçişleri Ba­kanlığına getirildi. 1975’te ve 1977’de Demirel başkanlığında kurulan Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İç İşleri ve Sanayi Bakanı olarak görev yaptı.

Asiltürk’ün parlamenterliği 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle kesintiye uğradı. MSP Davası nedeniyle bir yıl gözaltında tutuldu, sonra yargılanarak beraat etti. Ancak on yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Siyaset yasağı 1987 Anayasa Referandumu ile sona erdi. Yasağı kalktıktan sonra yapılan ilk kongrede Refah Partisi (RP)’nin genel sekreterliğine seçildi. On bir yıl sonra Malatya'dan tekrar milletvekili seçildi. Fazilet Partisi’ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçildi.