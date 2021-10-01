İETT otobüsü arızalandı trafik felç oldu

İstanbul’da sabah etkili olan yağış trafiğe neden olurken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınında bir İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

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İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağış trafiğe neden oldu. Birçok vatandaş trafikte uzun süre geçirirken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınında da İBB'ye bağlı bir İETT otobüsünün arıza yaptığı öğrenildi.

Arızalanan otobüs nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışlı havanın etkisiyle oluşan trafiğe araç arızası da eklenince trafik adeta felç oldu.