Mehmet Faruk Saygın olayı nedir öğretmene ne yaptı? Mehmet Faruk Saygın kimdir?

Gündemdeki isim Mehmet Faruk Saygın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın 28 yaşında. Peki, Mehmet Faruk Saygın kimdir, nereli, evli mi, eşi ve çocukları var mı? İşte 1993 doğumlu olan Mehmet Faruk Saygın hakkında bilgiler

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Son günlerin olaylı isimlerinden biri olan Mehmet Faruk Saygın'ın hayatı merak konusu oldu. Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamlığı görevini yürüten Mehmet Faruk Saygın gündemde yer alıyor. İlk ve ortaöğrenimi Bursa'da tamamlayan Kaymakam Saygın, 2016 yılı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu.

Ne olmuştu: Kemalpaşa'daki okulları ziyaret eden Kaymakam Faruk Saygın'ın gittiği bir lisede kendisine sınıfa girişinde 'Hoşgeldiniz' diyerek elini uzatan öğretmeni kovduğu iddia edildi.

Mehmet Faruk Saygın kimdir: Bursa'da 1993 yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimi Bursa'da tamamlayan Kaymakam Saygın, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2018 yılında 106. dönem Kaymakamı olarak Bursa Valiliğinde Mülki İdare Amirliğine intisap etti. 2020-2021 yıllarında Konya - Emirgazi Kaymakamı olarak görev yaptı. Kaymakam Saygın, 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 19.08.2021 tarihli ve 2021/142 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kemalpaşa Kaymakamlığına atanmıştır. Aynı zamanda Artvin Vali Yardımcısı V. olarak görevlendirilmiştir.