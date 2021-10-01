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Opel, çip sorunu nedeniyle o kentte yeni yıla kadar üretimini durduruyor

Opel, çip sorunu nedeniyle o kentte yeni yıla kadar üretimini durduruyor

Alman otomobil üreticisi Opel, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya'nın Eisenach kentindeki fabrikasında üretime yeni yıla kadar ara vereceğini duyurdu.

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Opel'den yapılan açıklamada, Eisenach'taki tesisin tedarik zincirindeki sıkıntılar ve küresel çip kıtlığı nedeniyle gelecek haftadan itibaren en az 2022'ye kadar kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Opel'in Grandland modelinin üretildiği fabrikada, üretimin "tedarik zinciri durumunun izin verdiği ölçüde" gelecek yıl yeniden başlayacağı bildirildi.

Öte yandan, Almanya'nın en önemli sanayilerinden biri olan otomobil imalatı, modern otomobiller için gerekli olan yarı iletkenlerin kıtlığı başta olmak üzere tedarik zincirlerindeki kesintilerden olumsuz etkileniyor.

Danışmanlık firması AlixPartners'ın yaptığı araştırmaya göre, yarı iletken çip arzında yaşanan sıkıntı, küresel otomotiv endüstrisinde bu yıl 210 milyar dolarlık ciro kaybına neden olacak.

Çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründe bu yıl 7,7 milyon araçlık üretim kaybı olması bekleniyor.

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