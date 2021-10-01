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Tekirdağ'da kadın cinayeti! Tartıştığı sevgilisi tarafından öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da kadın cinayeti! Tartıştığı sevgilisi tarafından öldürüldü

Kadın cinayetleri bitmiyor. Son korkunç haber Tekirdağ'dan geldi. 30 yaşındaki Nazlı Koldaguç tartışma yasağı sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda yürüyen Nazlı Koldaguç (30) ile erkek arkadaşı Serkan İ. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Yol kenarında yıkılan eski bir okulun bahçesine giren Koldaguç ile Serkan İ. burada da tartışmaya devam etti. Olayın büyümesi üzerine Serkan İ. yanındaki bıçakla Koldaguç'u ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Koldaguç müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Serkan İ, polis ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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