1 Ekim Dünya Kahve Günü mesajları resimli Kahve Günü sözleri

Dünyanın çeşitli ülkelerinde, yılın farklı günlerinde kahve günü kutlanıyor. Ancak 2014 yılında Uluslararası Kahve Örgütü tarafından 1 Ekim, Dünya Kahve Günü ilan edildi. Kokusuyla her yere yayılan ve enerji vermesiyle öne çıkan kahvenin faydaları neler? Her gün kahve içmek zararlı mı? İşte kahveyle ilgili her şey...

Abone ol

Bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü.... Dünya Kahve Günü 1983 yılında Japonya Kahve Birliği’nin öncülüğünde kutlanmaya başlandı. 2005 yılında Amerika’da resmi gün haline gelen Kahve Günü 78 ülkede her yıl çeşitli etkinlerle kutlanıyor. Peki, Dünya Kahve Günü nasıl başladı?

Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle “Kahve Günü” olarak kutluyor. Kahve üretiminin yüzde 98'ini, tüketiminin ise yüzde 83'ünü oluşturan üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

Dünya Kahve Günü nasıl ortaya çıktı:

Dünya Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı Japonya'ya dayanıyor.

1983 yılında Japonya Kahve Birliği'nin öncülüğünde kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika'da resmi hale gelmiştir.

Dünya Kahve Günü nasıl kutlanır:

Kahve günü kutlamaları markaların çeşitli sürprizleri ile değişiklik göstermekte. Dünya kahve günü ilk olarak markaların tanıtımı için düzenlenen etkinlikler ile her yıl kutlanır.

Dünya Kahve Günü mesajları:

Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.

Gönlü hoş olanda kalır kahvenin hatırı kırk yıl. Gönlü hoş olmayan ne kahve tanır ne de hatır.

Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değil bir ömür sende kalayım.

Çayı severim ama kahvenin yeri bir başkadır.

Hiç bir kahve, “gidilmişlik” kadar acı değildir…

Kendinle kahve iç, en iyi hatır kendine olandır…

Kahve hatır işidir.. Kıymetini bilenle içilir.

Oysa kahve içmişliğimiz de vardı; “bu ne hatır gönül bilmezlik” diyemedim.

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.