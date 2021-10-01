Honda'nın SUV modeli CR-V'ye özel kredi kampanyası

Honda, SUV segmentindeki temsilcisi CR-V modeli için ekim ayında özel kredi kampanyası sunuyor.

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Şirket açıklamasına göre, kredi kampanyası kapsamında 150 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ile 12 ay vade imkanı sunuluyor.

Tasarım çizgileri, Honda mühendisliği imzası taşıyan donanım özellikleri, sürüş performansı ve 1.5 L VTEC Turbo motoru ile yakıt verimliliği sunan Honda'nın modern SUV modeli CR-V'de, özel olarak geliştirilen ve yakıt tüketimini düşürmeye yardımcı aktif ön ızgara yer alıyor.

Geniş iç mekan

19" alüminyum özel jantlar ve geniş iç mekanı tamamlayan panoramik açılabilir cam tavan gibi birçok özellik Honda'nın insan için mühendislik ilkesi çerçevesinde CR-V modelinde sunuluyor.

Arka koltukta ısıtma

Geniş iç hacmi, deri koltukları, krom tasarım detayları ve inceletilmiş A sütunu ile Honda CR-V; özel tasarım ısıtmalı deri direksiyonu, ön ve arka koltuk ısıtma özelliği, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu ile akıllı bagaj kapağı kullanıcılara keyifli bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Apple CarPlay desteği

1.5 L VTEC Turbo motoru ve CTV şanzımanı ile hem performans hem yakıt verimliliği sunan CR-V; Honda CONNECT ile geri görüş kamerası, navigasyon gibi bağlanabilirlik özellikleri ve Apple CarPlay desteği kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

EuroNCAP testlerinde 5 yıldız

Honda mühendisleri tarafından güvenlik alanında geliştirilen ve otonom sürüş opsiyonu sunan Honda SENSING ile CR-V; Şerit Koruma Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Çapraz Trafik Uyarı Sistemi gibi donanım özellikleri ile güvenli bir yolculuk sunuyor. Honda CR-V aynı zamanda 2019 ve 2020 yıllarında Avrupa'nın en önemli güvenlik testlerinden biri olan EuroNCAP testlerinde kazandığı 5 yıldız ile SUV kategorisinde öne çıkıyor.