İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır görevden alındı

İBB şirketlerinden İSPARK’ın Genel Müdürü Murat Çakır’ın görevden alındığı öğrenildi.

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2020 yılının Aralık ayında İSPARK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilen Murat Çakır ile İBB yollarını ayırdı. Yeni İBB yönetiminin görev döneminin başında da İSPARK A.Ş.'ye genel müdür olarak getirilen Çakır, daha sonra başka şirkete atanmış 2020 yılının Aralık ayında tekrar görevine dönmüştü.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; Çakır İBB şirketleri İstanbul Ulaşım A. Ş ve Kültür A.Ş'de de genel müdürlük görevi yürütmüştü. Çakır'ın resmi olarak izinde olduğu, izin dönüşünde görevi bırakacağı öğrenildi. Çakır'ın yerine şu anda daha önce İSPARK Genel Müdürlüğü yapan Derya Atacan vekalet ediyor.