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Hudut Birlikleri yakaladı! Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lılar ve DEAŞ'lılar yakalandı

Hudut Birlikleri yakaladı! Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lılar ve DEAŞ'lılar yakalandı

Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

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Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada duyurdu: Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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