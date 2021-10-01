Fahrettin Koca'dan Oğuzhan Asiltürk açıklaması! 'Aşı olmuş muydu?' diye soruldu!

Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk hakkında bilgi almak ve taziyede bulunmak için Ankara Şehir Hastanesi'ne giden Fahrettin Koca çıkışta açıklama yaptı.

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan 86 yaşında Asiltürk hayatını kaybetti. Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesine getirildi.

Covid şüphesi olan Asiltürk çiftinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü açıklanmıştı. Burada tedavisi süren Asiltürk, bu sabah hastanede vefat etti.

Asiltürk’ün kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini aktaran Sağlık Bakanı Koca, “Bir süredir Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi edilen milli görüş hareketinin önemli ismi Oğuzhan Asiltürk Beyefendiyi kaybetmiş bulunuyoruz. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. İnançlı ve samimi biriydi. Özellikle son dönemde koroner arter rahatsızlığı ve kalp yetersizliği tanıları ile takip ediliyordu. Sabah 09.00 sonrasında Asiltürk’ü kaybetmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Aşı olmuş muydu? diye soruldu:

Asiltürk’ün aşı olup olmadığı sorulan Bakan Koca, “Bu konu ve genel bir takım bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanatindeyim” dedi.