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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedavisi sonrası vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Saadet Asiltürk için taziye yayınladı.

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Bugün tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajları paylaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Vefat haberini aldığımız siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum." dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesi nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla arayarak başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.

Çok sayıda siyasetçi taziye mesajlarını sosyal medyada yayınladı:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından haberi duyurarak "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bekâ âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk devlet ve siyaset hayatının muhterem isimlerinden birisi olan, aynı zamanda Milli Görüş’ün kurucularından ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük bir üzüntü duyduğumu bilhassa ifade etmek isterim."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Saadet Partisi'nin kurucularından değerli siyasetçi ve devlet insanlarımızdan Oğuzhan Asiltürk'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."

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