Muğla'da çıplak fotoğraflı şantaj, yüksek maaş vaadi! Bir gecede...

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Sezon 3' adı verilen operasyonda, yurt dışından getirdikleri kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, fuhşa zorladıkları belirlenen çetenin 9 üyesi gözaltına alındı.

Abone ol

Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 3 ay önce başlatılan çalışmada, Marmaris'te fuhuş yaptıran bir çetenin varlığı tespit edildi. Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis ekipleri, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş bulma vaadiyle buldukları kadınları Marmaris'e getirdiklerini belirledi.



Ev, apart ve otellere yerleştirilen kadınların burada çete yöneticileri tarafından 'Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız' diye ikna edilerek fuhşa zorlandıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarını çeken şebeke üyelerinin ayrılmak isteyenlere bunları ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı belirlendi.







18 kadın ise sınır dışı edilecek

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gerekli delillerin toplanmasının ardından 29 Eylül sabahı harekete geçti. 'Sezon 3' adı verilen operasyonda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 85 polisin katıldığı operasyonda, 26 adreste arama yapıldı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 140 mermi, 7 bin dolar, 11 bin lira, uyuşturucu madde, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişi, polisteki işlemlerinin ardından bugün Marmaris Adliyesi'ne sevk edilirken,18 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.