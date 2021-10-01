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Tivibu Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni sporseverlerle buluşturuyor

Tivibu Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni sporseverlerle buluşturuyor

Tivibu Spor, ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ardından FIBA'nın kulüpler düzeyinde en büyük organizasyonu olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni de sporseverlerle buluşturuyor.

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Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu Spor, FIBA'nın Avrupa kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonda da ev sahibi olacak.

Türkiye'den Beşiktaş Icrypex, Galatasaray NEF, Pınar Karşıyaka, Tofaş ve Darüşşafaka Tekfen'in Türkiye'yi temsil edeceği organizasyonu 4 Ekim'de başlıyor.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun perdesi SP Burgos-Beşiktaş Icrypex karşılaşması ile açılıyor.

FIBA tarafından haftanın maçı olarak belirlenen mücadele 4 Ekim Pazartesi, 21.30'da Tivibu Spor 2 ekranlarında olacak.

5 Ekim Salı ise 19.00'da Tofaş’ın Ooestende’yi ağırladığı maç Tivibu Spor ekranlarından basketbol severlerle buluşuyor.

Aynı gün 19.30'da Tivibu Spor 2'de, Darüşşafaka Tekfen, Cluj Napoca’ya konuk oluyor. Günün kapanışı ise Pınar Karşıyaka, Hapoel Jerusalem deplasmanında yapılıyor. Bu karşılaşma 21.00’de Tivibu Spor’dan yayınlanacak.

İlk haftayı kapatacak ekip olan Galatasaray NEF, 6 Ekim Çarşamba 21.00'de Nymburg ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele de yine Tivibu Spor ekranlarında olacak.

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