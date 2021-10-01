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Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe

Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK terör örgütü kurye ve işbirlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa, İzmir ve Hakkari illerinde PKK'nın kurye ve işbirlikçi yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Bismil ilçe merkezli PKK/KCK terör örgütünün kurye işbirlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan ev aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgularının devam ettiği ve gözaltı sayısının artmasının beklendiği belirtildi.

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