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Türkiye'de günde 500 kişi de ölse yeniden kapanma olmaz! Kafanıza göre takılın

Türkiye'de günde 500 kişi de ölse yeniden kapanma olmaz! Kafanıza göre takılın

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, arkan vaka sayıları sonrası tekrar tam kapanma olup olmayacağı tartışmasına sert daldı. "Bugün artık iktidarın Türkiye'yi kapatma imkanı kalmamıştır" diyen Altaylı,  "Günde değil 250 ölüm 500 ölüm de olsa Türkiye kapanmaz" iddiasında bulundu.

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İki doz koronavirüs aşısı olmayanların Habertürk binasına alınmamasını isteyen Fatih Altaylı, koronavirüs vaka sayıları 30 bin civarında gezinirken, yeni önlemlerin gelemesini eleştiren Fatih Altaylı, vatandaşa Artık yasak masak gelmez, kafanıza göre takılın" önerisinde bulundu. İşte Altaylı'nın o yazısı...

Vaka sayıları hızla arttıkça herkesin sorusu şu oluyor: Yeni bir kapanma gelir mi? 

Ben size söyleyeyim gelmez.

Bugün artık iktidarın Türkiye'yi kapatma imkanı kalmamıştır. 

Seçim atmosferine girmeye hazırlanan bir ülkede dolar 10 TL'ye doğru giderken, bütçe açığı büyürken, işsizlik yüzde 20'lere dayanmışken, genç işsizliği yüzde 30'a doğru giderken, enflasyon yüzde 30'lara göz kırparken Türkiye kapanmaz. 

Günde değil 250 ölüm 500 ölüm de olsa Türkiye kapanmaz. 

Aşı karnesi zorunluluğu getiremeyen bir iktidarın ülkeyi kapatması mümkün değildir. 

İsteyen rahat olsun, isteyen kaygı duysun. 

Kafanıza göre takılın. 

Hükümet de öyle yapıyor zaten. 

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