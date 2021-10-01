Sanatçı Güvenç Dağüstün Hürriyet ödülünü reddetti: Durduğu yer ortadadır

Sanatçı Güvenç Dağüstün, Hürriyet Gazetesi'nin mevcut durumu nedeniyle Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Şarkıcı' adaylığından çekildiğini açıkladı.

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Sosyal medyada bir açıklama yayınlayan sanatçı Güvenç Dağüstün, 47'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Şarkıcı' adaylığından çekildiğini duyurdu. Açıklamasında Dağüstün "Panten Altın Kelebek ödüllerine "En İyi Erkek Şarkıcı" dalında aday gösterildiğimi öğrenmiş bulunmaktayım. Öncelikle bu teveccühü gösteren kişi ya da kişilere çok teşekkür ederim. Bilindiği gibi Altın Kelebek ödülleri 1972 yılından beri Hürriyet Kelebek tardından verilmektedir. Günümüze baktığımızda iste Hürriyet Gazetesi'nin durduğu yer ortadadır." ifadelerine yer verdi.



"Yandaş basının herhangi bir organizasyonun kıyısında köşesinde bile olmam benim için mümkün değildir" diyen Dağüstün "Sevenlerimin yaptığım işleri, konserlerimi takip etmelerinin benim için en büyük ödül olduğunu hatırlatır, bu duyurunun söz konusu adaylıktan çekildiğini olarak kayda geçmesini rica ederim. Saygılarımla." dedi. Dağüstün'ün açıklaması kısa sürede 200 retweet ve 2 bini aşkın beğeni aldı.