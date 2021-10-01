BIST 1.398
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 499,96
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Sanatçı Güvenç Dağüstün Hürriyet ödülünü reddetti: Durduğu yer ortadadır

Sanatçı Güvenç Dağüstün Hürriyet ödülünü reddetti: Durduğu yer ortadadır

Sanatçı Güvenç Dağüstün, Hürriyet Gazetesi'nin mevcut durumu nedeniyle Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Şarkıcı' adaylığından çekildiğini açıkladı.

Abone ol

Sosyal medyada bir açıklama yayınlayan sanatçı Güvenç Dağüstün, 47'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Şarkıcı' adaylığından çekildiğini duyurdu. Açıklamasında Dağüstün "Panten Altın Kelebek ödüllerine "En İyi Erkek Şarkıcı" dalında aday gösterildiğimi öğrenmiş bulunmaktayım. Öncelikle bu teveccühü gösteren kişi ya da kişilere çok teşekkür ederim. Bilindiği gibi Altın Kelebek ödülleri 1972 yılından beri Hürriyet Kelebek tardından verilmektedir. Günümüze baktığımızda iste Hürriyet Gazetesi'nin durduğu yer ortadadır." ifadelerine yer verdi.

"Yandaş basının herhangi bir organizasyonun kıyısında köşesinde bile olmam benim için mümkün değildir" diyen Dağüstün "Sevenlerimin yaptığım işleri, konserlerimi takip etmelerinin benim için en büyük ödül olduğunu hatırlatır, bu duyurunun söz konusu adaylıktan çekildiğini olarak kayda geçmesini rica ederim. Saygılarımla." dedi. Dağüstün'ün açıklaması kısa sürede 200 retweet ve 2 bini aşkın beğeni aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Opel, çip sorunu nedeniyle o kentte yeni yıla kadar üretimini durduruyor
Opel, çip sorunu nedeniyle o kentte yeni yıla kadar üretimini durduruyor
İngiltere'de 18 yaş altına "botoks" ve "dudak dolgusu" yasaklandı
İngiltere'de 18 yaş altına "botoks" ve "dudak dolgusu" yasaklandı
Filistinliler Joe Biden'ın sözünü tutmasını bekliyor! Kudüs'te yeniden açılacak mı?
Filistinliler Joe Biden'ın sözünü tutmasını bekliyor! Kudüs'te yeniden açılacak mı?
Rusya'da Kovid-19 kaynaklı "günlük en yüksek" ölüm sayısı kaydedildi
Rusya'da Kovid-19 kaynaklı "günlük en yüksek" ölüm sayısı kaydedildi
442 bin TL maaşla kasap arıyorlar! Yurtdışından 1000 kasap getirecekler
442 bin TL maaşla kasap arıyorlar! Yurtdışından 1000 kasap getirecekler
Türkiye'de günde 500 kişi de ölse yeniden kapanma olmaz! Kafanıza göre takılın
Türkiye'de günde 500 kişi de ölse yeniden kapanma olmaz! Kafanıza göre takılın
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! PKK'nı sözde Kerkük alan sorumlusunu etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! PKK'nı sözde Kerkük alan sorumlusunu etkisiz hale getirildi
Oğuzhan Asiltürk eşi Sevinç Asiltürk kaç yaşında? Oğuzhan Asiltürk oğlu kimdir?
Oğuzhan Asiltürk eşi Sevinç Asiltürk kaç yaşında? Oğuzhan Asiltürk oğlu kimdir?
Ailesinden izinsiz başladı! Kırşehir'de 'cılızsın' dediler dünya ikincisi oldu
Ailesinden izinsiz başladı! Kırşehir'de 'cılızsın' dediler dünya ikincisi oldu
Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe
Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe