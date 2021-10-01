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AK Parti'li Binali Yıldırım'dan başkanlık sistemi açıklaması

AK Parti'li Binali Yıldırım'dan başkanlık sistemi açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, başkanlık sisteminin uygulaması görüldükçe kendisini geliştireceğini belirterek, "Türkiye bununla yoluna devam edecek. İyinin daha iyisi vardır. Mükemmel, iyinin düşmanıdır. Dolayısıyla yeni sistem arayışına gitmek zaman israfıdır" dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM Camii'nde kıldığı cuma namazının çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu. 

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık sisteminden geri dönüş düşünülmediği açıklamasının anımsatılarak son başbakan olarak düşüncelerinin sorulması üzerine, "Bu konularla ilgili ayaküstü konuşmak olmaz. Vatandaşı tatmin edecek açıklamaları daha kapsamlı bir şekilde yapmak gerekir. Bu başkanlık sisteminin getirilmesi konusunda Cumhur İttifakı olarak MHP ile beraber çalışmış bir arkadaşınızım. Dolayısıyla başkanlık sistemi gittikçe, uygulaması görüldükçe kendisini geliştirecek. Türkiye bununla yoluna devam edecek. İyinin daha iyisi vardır. Mükemmel, iyinin düşmanıdır. Dolayısıyla yeni sistem arayışına gitmek zaman israfıdır. Ülkemizin gündemi daha önemlidir. Bu gündemlere yoğunlaşmak gerekir. Dolayısıyla artık önümüze bakıp gerek iç gerek dış sorunların çözümü konusunda gerekli gayreti göstermek gerekir" diye konuştu.

Parlamenter sistemin sicilinin belli olduğunu kaydeden Yıldırım, "Geçmişte parlamenter sistemle neler yaşadığımızı, 90’lı yıllar, 80’li yıllar, 70’li yıllar zayıf iktidarla ülkenin neler kaybettiğini gördük. 2017’ye kadar AK Parti iktidarının da vesayetle, darbelerle yüzleştiği bir dönemler oldu. Tekrar bu dönemlerin yaşanmasını hiç kimse arzu etmez" dedi.

Öyle bir şey olmaz

Güçlendirilmiş parlamenter sistem beklentilerinin sorulması üzerine Yıldırım, "Öyle bir şey olmaz. Parlamenter sistem vardır, bir de başkanlık sistemi vardır. Bu Türk siyasi tarihine, yönetim tarihine yeni getirilen bir yeni tanım. Ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, "Erken seçim görüyor musunuz?" sorusuna ise "Seçim 5 yılda bir yapılır. Haziran 2023 seçimin tarihidir" cevabını verdi.

'DEVLETE BÜYÜK HİZMETLERİ OLDU'

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatının anımsatılması üzerine Yıldırım, "Türkiye’nin anarşiden çok çektiği yıllarda İçişleri Bakanlığı yapmış. Geçtiğimiz 40 yıl içinde devletimize, ülkemize, milletimize büyük hizmeti olmuş siyaset büyüğümüz abimiz. Mübarek cuma günü hakkın rahmetine kavuştu. Başta yakınları olmak üzere, Saadet Partisi’ne, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Allah yattığı yerden utandırmasın" diye konuştu.

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