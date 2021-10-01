Darıca sahilinde ölü bulunan adamı katil zanlılarını sandıktaki seri numarası yakalattı

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, kontrplağın üstündeki seri numaralarından yola çıkarak üzerinde vinç makaraları olan sandığın hangi fabrikada üretildiği, nerede satıldığı ve kim tarafından satın alındığını belirledi. Ayrıca öldürülen Yılmaz Sezer'in 2 yatının kayıp olduğu tespit edildi. Kayıp yatlar İstanbul Tuzla'da limanda bulundu. Polis yatlara giren çıkan kişileri takibe aldı. Yatlara girip çıkan kişilerin çöp poşetleri çıkardığı belirlendi.