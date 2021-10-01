Darıca sahilinde ölü bulunan adamı katil zanlılarını sandıktaki seri numarası yakalattı
Kocaeli’de yat ve teknelerine el koymak istedikleri 78 yaşındaki adamı direnince işkence yaparak öldüren ve cesedini sandığa koyarak denize atan aralarında ölen şahsın dini nikahlı eşinin de olduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cesedin yanında bulunan sandığın seri numarasından yola çıkan polis, cinayet şüphelilerini kaçarken yakaladı.
Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Yelkenkaya Caddesi’nde 19 Eylül tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köpeğini gezdirmek deniz kenarına giden bir vatandaş, kıyıda ahşap sandığın yanında hareketsiz yatan bir şahıs görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cesedi kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, öldürülen kişinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer olduğunu belirledi. Ancak soruşturmanın gizliliği kapsamında kimliği açıklanmadı.
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, kontrplağın üstündeki seri numaralarından yola çıkarak üzerinde vinç makaraları olan sandığın hangi fabrikada üretildiği, nerede satıldığı ve kim tarafından satın alındığını belirledi. Ayrıca öldürülen Yılmaz Sezer'in 2 yatının kayıp olduğu tespit edildi. Kayıp yatlar İstanbul Tuzla'da limanda bulundu. Polis yatlara giren çıkan kişileri takibe aldı. Yatlara girip çıkan kişilerin çöp poşetleri çıkardığı belirlendi.
Seri numaradan yola çıkıldı
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, kontrplağın üstündeki seri numaralarından yola çıkarak üzerinde vinç makaraları olan sandığın hangi fabrikada üretildiği, nerede satıldığı ve kim tarafından satın alındığını belirledi. Ayrıca öldürülen Yılmaz Sezer'in 2 yatının kayıp olduğu tespit edildi. Kayıp yatlar İstanbul Tuzla'da limanda bulundu. Polis yatlara giren çıkan kişileri takibe aldı. Yatlara girip çıkan kişilerin çöp poşetleri çıkardığı belirlendi.