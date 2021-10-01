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Tam o anda yakalandı! Antalya'da dakikalarca gözyaşı döktü: Aç olduğunu söylese yardımcı olurduk

Tam o anda yakalandı! Antalya'da dakikalarca gözyaşı döktü: Aç olduğunu söylese yardımcı olurduk

ANTALYA’da işyeri sahibinin bahçede tavla oynamasını fırsat bilip oto galeriye giren şahıs, bisikleti çalacağı sırada işyeri sahibinin arkadaşı tarafından yakalandı. Yere oturup uzun süre gözyaşı döken şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

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Hırsızlık olayı, dün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir oto galerinin sahibi olan Muhammet Fazıl Koyuncu ve arkadaşları, işyerinin hemen yan tarafındaki bahçede tavla oynamaya başladı. İddiaya göre E.G. (25) isimli şüpheli, işyerinin kapısının açık olduğunu görünce içerideki bisikleti çalma girişiminde bulundu.

Bu sırada dükkanda başka bir odada bulunan Koyuncu’nun arkadaşı, şüpheliyi fark edip yakalayarak polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Dükkan içerisinde yere oturmuş vaziyette bekleyen E.G. ise uzun süre gözyaşı döktü. Oldukça pişman olduğu gözlenen E.G., ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.


“Gelip iş istese, iş verirdim”
İşyerinin sahibi Muhammet Fazıl Koyuncu, “Yan tarafta çay içip tavla oynuyorduk. İçerde bir arkadaşımız vardı, onu fark etmemiş. Yanlış dükkana girdi. Bisikleti alırken yakaladık, güvenlik güçlerine teslim ettik. Yasal süreci takip edeceğiz. Aç olduğu için yaptığını söyledi ama bunların hiçbiri gerekçe değil. Başkasının hakkını gasp etmek, hakkı olmayan bir malı almak onu haklı kılamaz. Zaten aç olduğunu söylese yardımcı olurduk. Gelip iş istese iş de verirdim” dedi.

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