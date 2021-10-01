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Sabah yazarından hükümete eleştiri: Kendi tabanında dahi motivasyonu sağlayamıyor

Sabah yazarından hükümete eleştiri: Kendi tabanında dahi motivasyonu sağlayamıyor

Sabah yazarı Dilek Güngör, yazısında hükümetin yaptığı projeleri öne çıkararak neden söylem üstünlüğünü kuramadığını sorguladı.

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Sabah yazarı Dilek Güngör, "Maalesef, iktidar, bu kadar hizmete ve devasa projeye rağmen kendi tabanında dahi motivasyonu sağlayamıyor. Söylem üstünlüğü kuramıyor. Yaptıklarını tam olarak kitlelere anlatamıyor." görüşünü savundu. 

Güngör yazısında, "Cumhuriyet tarihinde yapılanın dört misli yurdu 20 yılda tamamlıyorsun. Milli Uzay Programı'nı başlatıyorsun, yapay zekayı kullanıyorsun. Nükleer Santral inşa ediyorsun, Karadeniz'de gaz buluyorsun. Mezarlıktaki ibrik kadar ya da vapurdaki karton bardak kadar gündem olmuyor.

Çok tuhaf değil mi? Hükümet mi yaptıklarını anlatamıyor, muhalifler mi algı oluşturmayı daha iyi beceriyor bilemedim." ifadesini kullandı. 

Güngör şunları kaydetti: 

Mezarlıktaki ibrik kadar ya da vapurdaki karton bardak kadar gündem olmuyor. Çok tuhaf değil mi? Hükümet mi yaptıklarını anlatamıyor, muhalifler mi algı oluşturmayı daha iyi beceriyor bilemedim.

Ancak şu bir gerçek ki… İletişimde algı ve aktarma modelinde sıkıntı var. İletişim, algıyı yönetmek, davranış biçimleri oluşturmak ve hedefe ulaşmak için bir araç değil mi? O halde, kitlenin zihninde yer edecek, onların algısını etkileyecek faaliyetlerde bulunmak gerekmez mi? Ya da muhalefetin oluşturduğu algı insanlar tarafından gerçek olarak kabul edilmeden müdahale etmek?

Maalesef, iktidar, bu kadar hizmete ve devasa projeye rağmen kendi tabanında dahi motivasyonu sağlayamıyor. Söylem üstünlüğü kuramıyor. Yaptıklarını tam olarak kitlelere anlatamıyor.

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