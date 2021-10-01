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Meclis açılıyor CHP kampa giriyor! Çalışmalar Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak

Meclis açılıyor CHP kampa giriyor! Çalışmalar Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak

Cumhuriyet Halk Partisi, bugün akşam saatlerinden itibaren Bolu Abant'ta kampa giriyor.

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Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan kamp, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Kampta, yeni yasama yılındaki strateji belirlenecek.

Anayasa değişikliği dahil, son siyasi ve ekonomik gelişmeler kampta ele alınacak. Basına kapalı bölümde Kılıçdaroğlu, üst düzey parti yönetimi ve milletvekillerinin önerilerini dinleyecek.

Yaz boyu milletvekillerinin yaptığı saha çalışmaları, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Bölgelerde yapılan anketler de değerlendirilecek.

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