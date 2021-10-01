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Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor! İşte içeriden ilk görüntüler

Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor! İşte içeriden ilk görüntüler

Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) son hazırlıklar yapılıyor.

Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor! İşte içeriden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatının yapımında sona gelindi.

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Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor! İşte içeriden ilk görüntüler

Açılışa hazırlanan AKM'nin yapımında gelinen son durum, AA ekibi tarafından görüntülendi.

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Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor! İşte içeriden ilk görüntüler

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı. Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.

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Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor! İşte içeriden ilk görüntüler

AKM'nin girişinde yer alan opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı.

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