Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor! İşte içeriden ilk görüntüler
Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) son hazırlıklar yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatının yapımında sona gelindi.
Açılışa hazırlanan AKM'nin yapımında gelinen son durum, AA ekibi tarafından görüntülendi.
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı. Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.
AKM'nin girişinde yer alan opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı.