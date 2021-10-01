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İnfluencer ne demek Türkcesi ne demek influencer kime nedir?

İnfluencer ne demek Türkcesi ne demek influencer kime nedir?

Son günlerin en popüler mesleği ya da para kazanma yolu olan Influencer nedir merak konusu oldu. Özellikle sosyal medyayı yakından takip edenler Influencer ile detayları araştırılıyor. Peki, Influencer nedir, ne demek? Çağın mesleği İnfluencerlar nasıl para kazanılır?

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Günümüzün merak edilen meslekleri arasında yer alan İnfluencer, Türkiye’de de uzun zamandır etkisini sürdürüyor. Sosyal medyada ve YouTube’da saniyeler içinde etkileşim sağlayan Influencer mesleği dönem dönem gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Peki Influencer ne demek, nasıl Influencer olunur, kazancı ortalama ne kadar?

Influencer ne demek, kime denir:

Influencer, kelime anlamıyla etkileyen kişi demektir. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve paylaşımlarıyla binlerce kişiye ulaşan Influencer adı verilir. İnfluencer’lar takipçilerinin satın alma kararlarında oldukça başarılı olan, bu nedenle markaların işbirliğinde bulundukları kişilerdir.

Etkileyici pazarlama ya da özgün adıyla Influencing, sosyal etkiye sahip olan İnternet ünlülerinin onaylarını veya ürün yerleşimlerini içeren bir sosyal medya pazarlaması türüdür. Etkileyici içeriğe örnek olarak İnfluencer'ların potansiyel bir alıcının rolünü oynadıkları veya üçüncü şahıslar olarak yer alabilecekleri referans reklamlar gösterilebilir. E-ticaretin olmazsa olmazı sosyal medya ağlar

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