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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TBMM'de yemin etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TBMM'de yemin etti

T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Ziya Selçuk'un yerine 6 Ağustos 2021 tarihinde Millî Eğitim Bakanı olarak atanan Mahmut Özer Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince and içti. Meclis birleşimi saat 15.09'da kapandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Ziya Selçuk'un 'görevden af talebinin kabul edildiği' bildirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in atandığı açıklanmıştı.

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