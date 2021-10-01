Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TBMM'de yemin etti

T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Ziya Selçuk'un yerine 6 Ağustos 2021 tarihinde Millî Eğitim Bakanı olarak atanan Mahmut Özer Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince and içti. Meclis birleşimi saat 15.09'da kapandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Ziya Selçuk'un 'görevden af talebinin kabul edildiği' bildirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in atandığı açıklanmıştı.