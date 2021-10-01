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Yemeksepeti ve Banabi 20 yıllık logosunu ve tasarımını değiştirdi! İşte yeni logo

Yemeksepeti ve Banabi 20 yıllık logosunu ve tasarımını değiştirdi! İşte yeni logo

Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti.com ve market ürünleri sipariş hizmeti Banabi, logosunu ve tasarımını yeniledi.

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20 yıldır aynı logoyu kullanan Yemeksepeti, logosunu ve tasarımını yeniledi. Uzun zamandır aynı tasarımı kullanan girişim, yenilenen tasarım ile birlikte daha modern ve renkli ve daha seçilir bir görünüme sahip oldu. Eski logo ve genel tasarım kırmızı rengi üzerine kuruluydu. 

Yeni tasarımda ise kırmızıdan çok pembeye kayan daha açık bir renk tercih edilmiş durumda. Yeni tasarım için kullanılan rengin, eski Yemeksepeti logosunda yer alan kırmızı ile Banabi için kullanılan pembe renginin arasında yer alan bir tonda olduğu görüldü. 



Uygulama yenilendi
Webrazzi haberine göre mobil uygulama kısmında ise yeni tasarım dikkat çekiyor. Yeni tasarım ile birlikte uygulama açıldığında Yemeksepeti - Banabi seçim kısmı tamamen yenilenmiş durumda. Yemeksepeti'nin en sevilen özelliklerinden biri olan joker kısmı ve restoran bilgileri kısmı da yeni tasarım ile değişenler arasında.


Sade ve kullanışlı
Yeni tasarım ile birlikte jokerleri yatay değil dikey olarak görüyoruz. Restoran sayfaları ise eski tasarıma oranla daha sade ve kullanışlı olacak şekilde tasarlandı. Öne çıkan bir diğer detayda Cüzdan servisinin öne çekilmiş olması olarak karşımıza çıkıyor.

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