BIST 1.404
DOLAR 8,84
EURO 10,27
ALTIN 499,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen koronavirüsten öldü

Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen koronavirüsten öldü

NEVŞEHİR’de, aşı yaptırmayan, muhasebe ve finansman öğretmeni Hasan Ali Yıldırım (45), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.   

Abone ol

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, muhasebe ve finansman öğretmeni olan Hasan Ali Yıldırım, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Yıldırım, evinde karantinaya alındı.

5 gün süren karantinanın ardından sağlık durumu ağırlaşan, 1 çocuk babası Yıldırım, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen Yıldırım, 10 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

17 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Ali Yıldırım’ın cenazesinin Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.  

ÖNCEKİ HABERLER
İnfluencer ne demek Türkcesi ne demek influencer kime nedir?
İnfluencer ne demek Türkcesi ne demek influencer kime nedir?
Kahramanmaraş'ta evinde define ararken ölü bulunmuştu! Meğer yaşlı adam...
Kahramanmaraş'ta evinde define ararken ölü bulunmuştu! Meğer yaşlı adam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında konuştu Tüm partilere çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında konuştu Tüm partilere çağrı yaptı
Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuru yapma ekranı
Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuru yapma ekranı
Tam o anda yakalandı! Antalya'da dakikalarca gözyaşı döktü: Aç olduğunu söylese yardımcı olurduk
Tam o anda yakalandı! Antalya'da dakikalarca gözyaşı döktü: Aç olduğunu söylese yardımcı olurduk
FETÖ'nün adliye mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
FETÖ'nün adliye mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
TBMM'de 27. Dönem 5. Yasama Yılı başladı
TBMM'de 27. Dönem 5. Yasama Yılı başladı
Mehmet Faruk Saygın hangi partiden özgeçmişi ve biyografisi
Mehmet Faruk Saygın hangi partiden özgeçmişi ve biyografisi
Ali Erbaş: Diyanet FETÖ, DEAŞ, PKK'ya karşı gençleri bilinçlendiriyor
Ali Erbaş: Diyanet FETÖ, DEAŞ, PKK'ya karşı gençleri bilinçlendiriyor
Meclis açılıyor CHP kampa giriyor! Çalışmalar Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak
Meclis açılıyor CHP kampa giriyor! Çalışmalar Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak