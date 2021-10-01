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Çorum'da uyurken üzerinden kamyon geçti! 7 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Çorum'da uyurken üzerinden kamyon geçti! 7 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

ÇORUM’da kamyonun altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Olay, Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Çorum'a mevsimlik tarım işçisi olarak gelen ailenin 7 yaşındaki çocukları H.Y., soğan yüklü bir kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. 112 ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk acil ameliyata alındı.

H.Y., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İddiaya göre, ailesi tarlada çalıştığı esnada tarla kenarında uyuyan H.Y.’nin üzerinden geçerek ölümüne neden olan kamyonun sürücüsü olaydan sonra firar etti. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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