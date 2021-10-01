BIST 1.404
DOLAR 8,84
EURO 10,27
ALTIN 499,13
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı yeni anayasa çağrısına yanıt verdi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkin, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı." dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'de 27. Dönem 5. Yasama Yılı açılışının ardından kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın, TBMM Genel Kurulundaki açılış konuşmasında yeni anayasa konusundaki çağrısına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı." karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Sizin de bir çalışmanız olacak mı?" sorusunu, "Elbette olacak, var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için ittifak olarak çalışıyoruz zaten. İttifakın bütün bileşenleri çalışıyor." diye yanıtladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bodrum'da makilik alanda yangın
Bodrum'da makilik alanda yangın
Nazilerin kampında sekreter olarak çalışmış olan 96 yaşındaki sanık mahkemeden kaçtı
Nazilerin kampında sekreter olarak çalışmış olan 96 yaşındaki sanık mahkemeden kaçtı
Osmaniye'de yasak aşkıyla beraber kocasını öldürdü! Cezası belli oldu: 4 yıldır ilk defa...
Osmaniye'de yasak aşkıyla beraber kocasını öldürdü! Cezası belli oldu: 4 yıldır ilk defa...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TBMM'de yemin etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TBMM'de yemin etti
Yemeksepeti ve Banabi 20 yıllık logosunu ve tasarımını değiştirdi! İşte yeni logo
Yemeksepeti ve Banabi 20 yıllık logosunu ve tasarımını değiştirdi! İşte yeni logo
Öğretmeni sınıftan kovmuştu Kemalpaşa Kaymakamı öğretmenden özür diledi
Öğretmeni sınıftan kovmuştu Kemalpaşa Kaymakamı öğretmenden özür diledi
Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen koronavirüsten öldü
Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen koronavirüsten öldü
İnfluencer ne demek Türkcesi ne demek influencer kime nedir?
İnfluencer ne demek Türkcesi ne demek influencer kime nedir?
Kahramanmaraş'ta evinde define ararken ölü bulunmuştu! Meğer yaşlı adam...
Kahramanmaraş'ta evinde define ararken ölü bulunmuştu! Meğer yaşlı adam...
AK Parti'li Binali Yıldırım'dan başkanlık sistemi açıklaması
AK Parti'li Binali Yıldırım'dan başkanlık sistemi açıklaması