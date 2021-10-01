BIST 1.399
DOLAR 8,87
EURO 10,29
ALTIN 501,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tokat'ta hurda toplarken çöpte buldu! İnsanlık ölmemiş dedirtti: 3 yıl önce...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta hurda toplarken çöpte buldu! İnsanlık ölmemiş dedirtti: 3 yıl önce...

TOKAT'ta çöp konteynerinde hurda toplarken bir çanta içerisinde ziynet eşyası bulan yaşlı adam, bulduğu altınları polis teslim etti.

Abone ol

Çay Mahallesi'nde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mermer (67), çöp konteynerlerinden hurda malzemesi toplarken bir kadın çantası buldu. Kadın çantasının fermuarlı cebinde 2 adet altın küpe, 1 adet altın nazarlık, 1 adet kolye, 1 adet yüzük bulan Mermer, ziynet eşyalarını polise teslim etti. Altınlar, çantadan çıkan fotoğraftan tespit edilen sahibine teslim edildi.

Yaptığı davranışla örnek olan Ahmet Mermer, “Ben çöplerden hurda malzemesi toplayarak geçimimi sağlıyorum. Çöp konteynerini karıştırırken iki çanta buldum. Çantanın fermuarlı küçük gözünde altınla bir fotoğraf çıktı. Polise teslim ettik. Onlar da sahibini bulup teslim etmişler. Ben de sahibi bulunduğu için çok mutlu oldum” dedi.


"Benim için manevi değeri var"
Temizlik yaparken çanta ile birlikte ziynet eşyalarını çöpe atmış
Altınların sahibi 5 çocuk annesi Asiye Deniz (57) ise kendisi için manevi değeri büyük olan ziynet eşyalarının bulunmasından mutlu olduğunu söyledi. Evde temizlik yaparken eski çantasını çöpe attığını belirten Deniz, “Çantanın içine bakmıştım ama görememiştim. Sağ olsun bulmuş polise teslim etmişler. Onlar da bize getirdi. Ben de ziynet eşyalarını arıyordum. Benim için manevi değeri var. Küpeleri kızlarım Anneler Günü'nde almışlardı. Yüzükte rahmetli kocama aitti. Ben evde zannediyordum. Çantada imiş, benim için de sürpriz oldu. Başkası olsa satabilirdi. Kendisinden Rabbim razı olsun" diye konuştu. Yaşlı adam yaklaşık 3 yıl önce de çöpte bir poşet içerisinde altın bularak sahibine teslim edilmesini sağlamıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mardin'de 1700 yıllık kilise satışa çıktı! Fiyatı duyan inanamadı: Engellendi
Foto Galeri Mardin'de 1700 yıllık kilise satışa çıktı! Fiyatı duyan inanamadı: Engellendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Burhan Doğançay - Ekrem Yalçındağ sergisi Contemporary İstanbul’da
Burhan Doğançay - Ekrem Yalçındağ sergisi Contemporary İstanbul’da
İngiltere’de benzin istasyonlarındaki kriz sürüyor
İngiltere’de benzin istasyonlarındaki kriz sürüyor
Kadıköy’de üniversitelilerin indirimli İETT kart çilesi havadan görüntülendi
Kadıköy’de üniversitelilerin indirimli İETT kart çilesi havadan görüntülendi
Jandarma uzman erbaş alımı 2022 şartları neler başvuru sayfası
Jandarma uzman erbaş alımı 2022 şartları neler başvuru sayfası
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Teröristler için 'dağa çıkmış Kürt gençleri' diyen CHP'li vekile şehit ailelerinden tepki
Teröristler için 'dağa çıkmış Kürt gençleri' diyen CHP'li vekile şehit ailelerinden tepki
Bodrum'da makilik alanda yangın
Bodrum'da makilik alanda yangın
Nazilerin kampında sekreter olarak çalışmış olan 96 yaşındaki sanık mahkemeden kaçtı
Nazilerin kampında sekreter olarak çalışmış olan 96 yaşındaki sanık mahkemeden kaçtı
Amerikalı 10 senatör Joe Biden'a skandal mektup: Erdoğan sorumlu tutulsun!
Amerikalı 10 senatör Joe Biden'a skandal mektup: Erdoğan sorumlu tutulsun!
Osmaniye'de yasak aşkıyla beraber kocasını öldürdü! Cezası belli oldu: 4 yıldır ilk defa...
Osmaniye'de yasak aşkıyla beraber kocasını öldürdü! Cezası belli oldu: 4 yıldır ilk defa...