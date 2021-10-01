İngiltere’de benzin istasyonlarındaki kriz sürüyor

İNGİLTERE’de ağır araç sürücülerinin sayısının yetersiz kalması nedeniyle benzin istasyonlarında yaşanan akaryakıt krizi ve uzun araç kuyrukları halen devam ediyor.

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Ülkenin herhangi bir zincire bağlı olmayan bağımsız benzin istasyonlarını temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği (PRA) dün itibarıyla üyelerinin yüzde 27’sinin halen istasyonlarındaki depolarında akaryakıt olmadığını bildirdi. Geçen salı günü itibarıyla ülkede PRA’nın temsil ettiği bağımsız benzin istasyonlarının yüzde 37’sinde akaryakıt kalmamıştı.

PRA, ülkedeki toplam 8 bin 330 benzin istasyonun 5 bin 500’ünü temsil ederken, son verilerinin 1.500 istasyondan gelen bilgilere dayandığını bildirdi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan PRA Başkanı Brian Madderson, “Şu anda mevcut durumu sakinleştirmeye çalışmak devasa bir iş. Talep artmaya devam ediyor.” dedi.

Madderson, sürücülerin araçlarına benzin alabilmek için her tür olasılığı değerlendirdiğini söyledi.

Son dönemde İngiliz hükümetinden yapılan açıklamalarda halktan panik yapılmaması çağrısında bulunulurken ve ülkede yeterli akaryakıt rezervinin depolarda mevcut olduğu belirtilirken ülkede ağır araç sürücülerinin sayısının yetersiz olması nedeniyle rafineriler ile benzin istasyonları arasındaki sevkiyatta ciddi aksamalar yaşanıyor.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Otomobilciler Derneği (AA) Başkanı Edmund King ise, ülkede geçen hafta sonundan bu yana yaşanan akaryakıt krizinde günden güne iyileşmelerin görüldüğünü belirtti.

“Zorlu bir evreyi geçtiğimizi düşünüyorum” ifadesini kullanan King, benzin istasyonlarındaki sorunun ağırlıklı olarak başkent Londra ve ülkenin güney doğusunda olduğunu belirterek, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Güney Galler’deki istasyonların iyi durumda olduğunu söyledi.

İngiltere, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng de 29 Eylül’de İngiliz askerlerin krizin çözülmesi için devreye gireceğini belirterek, "Sanırım insanlar, önümüzdeki birkaç gün içinde tanker filosu kullanan bazı askerleri görecekler." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları kısa zamanda süpermarketlerde rafların boş kalmasına, akaryakıt istasyonlarının kapanmasına neden olurken, rafinerilerden benzin istasyonlarına yakıt nakliyesinin aksamaması nedeniyle geçen hafta sonundan bu yana ülkede benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar olduğu görülüyor.

Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu belirtiliyor.