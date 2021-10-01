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Eskişehir'de korkunç olay! Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Eskişehir'de korkunç olay! Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'deki bir fabrikada meydana gelen iş kazasında Ali Yücel isimli işçi pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

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Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan 40 yaşındaki Ali Yücel, iş kazası geçirdi. Yücel, kalıp pres makinesine folyo koyduğu sırada makinenin henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çalışması sonucu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ali Yücel'in sıkıştığı yerde öldüğünü belirledi.

Yücel'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

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