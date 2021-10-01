260 kadına cinsel içerikli mesaj gönderen şüpheli: Pandemide sıkılmıştım

İSTANBUL'da 260 kadına cinsel içerikli mesaj gönderen evli ve 4 çocuk babası N.T. (54), yakalanınca, "Pandemi döneminde yalnızdım. Sıkıldığım için böyle bir şey yaptım" diyerek kendisini savundu. N.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İSTANBUL'da yaşayan bir sivil toplum kuruluşunun yönetiminde görevli isminin açıklanmasını istemeyen kadın, sosyal medya hesabına N.T.'den gelen pornografik videoyla, "Seninle böyle şeyler yapmak isterim" mesajını görünce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kimliği tespit edilen evli ve 4 çocuk babası 54 yaşındaki N.T., ifade için savcılığa çağrıldı. Polis nezaretinde savcılığa götürülen ve cep telefonlarına el konulan N.T.'nin öncesinde 259 kadına daha pornografik video ve fotoğraflarla cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi.

N.T.'nin sosyal medya hesapları incelemeye alınırken iki telefon hattı kullandığı ve farklı isimlerde sosyal medya hesapları açtığı ortaya çıktı, cinsel içerikli mesajları ikinci bir cep telefonundan attığı tespit edildi.

Suçunu itiraf edip kendini savundu

Savcılıkta ifadesi alınan N.T., suçunu itiraf ettiği ifadesinde hiçbir kadını tanımadığını sadece sosyal medya üzerinden tek taraflı mesajlar gönderdiğini ve pişman olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde yalnız kaldığı için sıkıldığını belirterek, "Sosyal medyada gelişigüzel bulduğum kadınlara bu mesajları gönderiyordum. Pornografik görüntüleri ve cinsel duyguları tatmin edici yazışmaları gönderdiğim kadınların hiçbirini tanımıyorum, hiçbiriyle de buluşmadım. 260 kadına bu mesajları gönderdim. Pandemi döneminde kendimi kötü hissettiğim için bu eylemde bulundum. Pişmanım" diyen N.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.